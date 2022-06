Alcaldía de Orizaba usa pruebas irregulares para tirar amparo contra desalojo, acusan

A través de un comunicado, el ministro de culto Carlos Hernández Aburto, quien sigue un proceso contra el Ayuntamiento de Orizaba para exigir la devolución del predio denominado "Icinemas", dio a conocer que la "fe de hechos" presentada por la autoridad como una prueba y avalada por un notario tiene “ausencia de formalidad y alteración de contenido”."A los medios de comunicación: hacemos de su conocimiento que en virtud del juicio de amparo presentado en el Juzgado Federal, en contra del Ayuntamiento de Orizaba, principalmente contra la síndica única, Michelle Fragoso y el presidente municipal, Juan Manuel Diez Francos,este último presentó como prueba a su favor una fe de hechos, instrumento notarial emitido por el notario público número 7 de esta ciudad de Orizaba, licenciado José Gregorio García Juárez, donde hemos alegado su valor como prueba, ya que se encuentra afectado de nulidad absoluta por ausencia de formalidad y alteración en su contenido".En este sentido explicó que esencialmente tiene la alteración, porque el día del desalojo del predio "Icinema" por parte de las autoridades responsables, que fue el 11 de marzo del 2022, jamás se les comunicó la presencia de un notario o fedatario público como se demuestra en el acta administrativa levantada por el tesorero municipal, Javier Feliciano López García.Asimismo, nunca exhibieron sus identificaciones el día del desalojo, sin embargo, en dicha fe de hechos aparece copia de su INE y del ministro Oliver Monterrosas Bauza, por lo que muy probablemente, dijo, las obtuvieron por medios ilícitos tanto así que en las mismas no aparecen las firmas autógrafas."La INE de Oliver Monterrosas está vencida por lo que él mismo ya no la utiliza como identificación vigente, situación que no se percató el notario y es falta grave a su protocolo".Asimismo, la solicitud que hiciera el Ayuntamiento al Notario antes mencionado, para que se presentara a hacer dicha diligencia, fue a las 7:30 horas del día 11 de marzo. Sin embargo, el notario la recibió, como consta en la misma fe de hechos, el mismo 11 de marzo y sus oficinas las abre a las 9:00 horas, por lo que resulta anacrónica dicha acción."Se demuestra que tal notario está coludido con el Presidente Municipal para dar fe de un hecho que no le consta y presenta pruebas preelaboradas a todas luces ilícitas y faltas a la ética profesional como jurista y fedatario público".Por ello destacó que presentaron una queja ante la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías del Gobierno del Estado de Veracruz, con base en la Ley del Notariado "para que investigue y en su caso cese de sus funciones ha dicho notario por las faltas graves a la ley y por prestarse a ser cómplice de las arbitrariedades del Presidente Municipal".