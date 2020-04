Alcaldía de Orizaba usará talleres del DIF para producción masiva de cubrebocas

El alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, anunció que a través de los talleres que tiene el DIF se van a producir alrededor de 60 mil cubrebocas que serán entregados a la población de Orizaba.



La mañana de este jueves, el Edil recorrió la calle Francisco I. Madero acompañado de personal de Protección Civil, quienes con un megáfono transmitían el mensaje de "Quédate en casa".



De igual forma, personal de Protección Civil toma la temperatura a aquellas personas que transitan todavía por esta avenida y es que gente de los municipios de Mariano Escobedo, La Perla, Atzacan, Ixhuatlancillo, Río Blanco, Nogales y Mendoza, llegan a esta ciudad con el propósito de hacer trámites, pagos y también cobros.



En breve entrevista, el munícipe dijo que tras el anuncio municipal de que debe de usarse obligatoriamente el cubrebocas, no se pueden imponer multas a quienes no lo traigan.



"Es una conciencia social que debemos de tener todos los ciudadanos si no queremos contaminar a nuestros seres queridos ni meter al virus en nuestra casa. Hay que hacerlo para que no llevemos el virus a casa", dijo.



Además, explicó que los cubrebocas que se fabriquen se van a ir a regalar a las casas de Orizaba.



Durante su recorrido por la calle Madero, una de más más transitadas de la ciudad y al entrevistarse con algunos de los ciudadanos, el Alcalde destacó que él está tomando todas las medidas en su casa así como en la ciudad, aunque no descartó que en algún momento él también pudiera ser contagiado.



"Eso es muy probable que me dé porque ando en la calle pero hay que tratar de protegernos lo más que podamos para hacer la curva más plana, lo que dice el Subsecretario de Salud es que no queremos que la curva esté muy alta y no haya capacidad de los hospitales".