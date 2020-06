Alcaldía de Teocelo no reincorpora a policía incapacitado por lesión

El Ayuntamiento de Teocelo no dejó incorporarse al trabajador de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Luis Iván Ramírez Soto, luego de varios meses que estuvo incapacitado debido a una lesión en la pierna que sufrió a consecuencia de su labor.



“Era policía desde marzo del 2018, ya estoy en condiciones de trabajar, me lesioné en una detención a una altura de 4 metros, vine hoy, quedaron de darme solución pero no me dejan incorporarme a mis labores”, mencionó.



El empleado municipal refirió que el 15 de agosto del año pasado fue su primera incapacidad por parte del Hospital Civil de Xalapa, mientras que la última presentada ante el Ayuntamiento fue el pasado 13 de mayo.



El teocelense también acusó que desde el mes de febrero no le pagan, pues lo acusan de alterar una incapacidad, acción que niega, pues aseguró que cada incapacidad se la ha entregado dicho nosocomio y en este sentido, aseguró que no cuenta con seguro social, por lo que la terapia ha sido pagada por él mismo.



“El Hospital Civil de Xalapa me incapacitó, ahora ya regresé pero no me dejan, me dicen que hubo una incapacidad que estaba alterada por mi parte pero es falso, fui al hospital y las he presentado pero me retienen mi sueldo desde febrero”, detalló.