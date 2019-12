Alcaldía de Totutla descarta “endrogarse” con créditos

A pesar de tener necesidades de infraestructura, el Ayuntamiento de Totutla no se acogerá al decreto aprobado por el Congreso del Estado que autoriza a los munícipes solicitar el 25% de adelanto de las participaciones federales del Fondo de Infraestructura Social (FAIS).



La presidenta municipal, Mayra Paredes Morales, expuso que no se ingresó solicitud “para no quedar endrogados y para no dejar endrogados a los próximos alcaldes”.



Aunque expuso que se gestionaron, ante el Congreso del Estado, recursos adicionales por 70 millones de pesos para la realización de obras de beneficio social, e incluso se entregaron los proyectos ejecutivos, sin embargo, no obtuvieron respuesta.



Entre las obras prioritarias que requieren, mencionó la rehabilitación de tramos carreteros, que desde hace 20 años fueron abandonados y que hoy en día se encuentran en mal estado.



“Necesitamos mucha infraestructura. Sabemos que (Totutla) no es un municipio muy grande, pero si tenemos entre cuatro y cinco carreteras que necesitamos de urgencia; incluso, ya tenemos una validada, pero en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas no nos han dado respuesta”.



Explicó que los 70 millones de pesos no son a través de un crédito, sino solicitan un apoyo en efectivo del Gobierno del Estado, mediante el Congreso de Veracruz.



Cabe recordar que el 9 de mayo de este año, el Congreso del Estado aprobó el decreto por el cual se autorizó a la administración estatal que podrá solicitar un adelanto de hasta mil 540 millones 476 mil 477 y los Ayuntamientos hasta 5 mil 185 millones 237 mil 221 pesos.



El financiamiento deberá celebrarse con las mejores condiciones del mercado y tendrá que liquidarse antes de concluir los respectivos periodos constitucionales, por lo que no se heredarán compromisos a las siguientes administraciones municipales ni estatales.



El decreto especifica que los Ayuntamientos interesados en solicitar el adelanto de las participaciones federales no pueden hacerlo en este año o en el 2020.