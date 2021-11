Alcaldía de Tuxpan ya abandonó obra de drenaje; daña salud de vecinos

El que suscribe, (...), de la ciudad de Tuxpan, Veracruz, solicita se difunda la preocupación y exigencia para que se concluya una obra de renovación de drenaje que lleva tres meses sin concluir y está ocasionando daños a la salud de los vecinos de la Col. Alfonso Arroyo Flores (conocida como la FONHAPO) del puerto de Tuxpan, Veracruz.Esta obra inconclusa, de la renovación en el drenaje de aguas residuales de esta parte de la ciudad, lleva desde agosto de 2021 sin concluir, exponiendo todos los residuos de esta zona, que además conecta con el drenaje de la colonia de la Naval (23 de noviembre, Col. De los Marinos). Esta omisión por parte de las autoridades ha afectado las áreas de recreación (campo deportivo, áreas verdes y canchas) para las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, así como a los vecinos que habitan en la comunidad de Monte Grande de este municipio. Afectando también a los fieles de la Iglesia Católica, pues es justo en la entrada de la capilla “San Rafael Guizar” de la colonia mencionada.Esta renovación de drenaje lleva más de tres meses expuesta al aire libre, donde las lluvias recientes han provocado el desbordamiento de una cantidad exorbitante de heces humanas, lo que conlleva que las bacterias y virus sean una amenaza a la salud de las niñas, niños y adolescentes, además de las personas adultas vecinos de la zona. De igual forma el polvo de estos desechos cuando se solidifican, es un riesgo a la salud. En tiempos de pandemia esto es un atentado a la salud pública y se debe atender a la brevedad.Por lo que exigimos, se concluya esta obra inmediatamente.Solicitamos al gobernador C. Ing. Cuitlahuac García Jímenez; al C. Juan Antonio Aguilar Mancha, Presidente Municipal de Tuxpan; a la C. Areli Bautista Pérez Síndico Único; al Ing. José Luis Rodríguez del Ángel, Dirección de Obras Públicas Y Desarrollo Urbano de este municipio:Se concluya esta obra en esta misma semana, antes de que se tengan pérdidas humanas por el daño a la salud, ya que se están presentando los primeros casos de fiebre tifoidea, además de padecimientos como la gastroenteritis, diarrea, vómitos, problemas de piel, entre otras causadas por esta omisión en la obra.La dirección exacta es: Calle María Enriqueta, esquina Enrique C. Rébsamen, justo frente a la capilla “San Rafel Guizar” sobre la carretera a Monte Grande de la Colonia Alfonso Arroyo Flores (mejor conocida como la FONHAPO). C.P. 92834Hacemos un llamado al presidente de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador para que tome cartas en el asunto, al ser una situación que afecta a los niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores de esta región de México, le pedimos su intervención.Muchas gracias por difundir y dar seguimiento a esta información.Adjunto evidencia fotográfica de hoy 8 de noviembre de 2021Atte.,(...)