Alcaldía de Veracruz no cerrará calles; decreto “exhorta”, no ordena: Yunes

A pesar de que el Gobierno del Estado emitió un decreto que exhorta a reducir la movilidad en los municipios con más casos COVID-19, el Ayuntamiento no acatará la medida, reiteró el alcalde Fernando Yunes Márquez.Como justificó anteriormente, el edil panista afirmó que cerrar calles no reduce los contagios de coronavirus, pero sí afectan la economía de los negocios del Centro Histórico y de la zona del bulevar porteño."No hay ninguna muestra que el cerrar dos calles en el Centro o en el bulevar reduzcan los contagios, lo que sí está ocurriendo es que miles de personas están perdiendo empleos porque no han buscado una estrategia distinta que cuide la salud", dijo.Además, el Alcalde señaló que el decreto es sólo un “exhorto”, no una orden, por lo cual no habría repercusión legal por parte del Ejecutivo estatal.Recordó que los municipios son autónomos y es decisión de los alcaldes el acatar las recomendaciones del Gobierno del Estado."Son diferentes niveles de gobierno, nosotros no respondemos al Gobernador, es el Ejecutivo del Estado y nosotros somos Ayuntamiento que estamos protegidos por el Artículo 115 constitucional y nuestra Autonomía", afirmó.Por parte del ayuntamiento, trabajan con los comercios para que apliquen las recomendaciones de sana distancia, uso de cubrebocas y gel antibacterial, entre las demás sugerencias por parte de la autoridad sanitaria, de lo contrario, hay sanciones por parte de la Dirección de Comercio.Apenas el pasado 7 de agosto, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, advirtió que si el Gobernador del Estado emite un nuevo decreto y éste no es acatado por los ediles, procederán legalmente "Si este señor no lo quiere entender (Fernando Yunes), buscaremos los medios legales para que también lo entienda, porque hay que decir una cosa, la única autoridad responsable en materia de sanidad es el Gobernador".Cisneros Burgos afirmó que las medidas se deben atender, “sin miramientos, sin regateos, hacer lo que nos recomiendan las autoridades en materia sanitarias”.Hasta ayer 13 de agosto la ciudad acumulaba 5 mil 841 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia y 741 muertes, el municipio con más casos de la entidad.