Alcaldía de Veracruz oculta estados financieros, acusan

Este lunes, la regidora del Puerto de Veracruz, Lissethe Martínez Echeverría, acusó que no hay transparencia por parte de la tesorería del Ayuntamiento hacia los ediles morenistas, al no entregárseles el desglose del estado financiero desde que inició la nueva administración.Durante la ceremonia conmemorativa por el aniversario del natalicio del expresidente Benito Juárez, realizado en el hemiciclo ubicado en la plaza de la República, la edil dio a conocer esta presunta opacidad en los gastos públicos que se realizan.Señaló que exclusivamente al grupo de regidores de oposición no les dan a conocer el desglose del estado financiero y que cuando se ha presentado el total a aprobar en las sesiones de Cabildo, aunque se vote en contra o haya abstenciones, éstos se han aprobado por mayoría.“Hasta el momento la única contestación que hemos tenido es un oficio donde la tesorera dice que no está en sus atribuciones darnos esa información y que se la pidamos a los Regidores encargados de tesorería, es decir a los panistas”, expuso.Agregó que en dicho oficio la tesorera Rosario Ruiz Lagunes la invitó a entrar al portal del Ayuntamiento para checar dicha información, sin embargo, los datos que ahí se muestran no están actualizados.Recordó que en campaña se dijo que sería una administración transparente y abierta para toda la ciudadanía pero aunque han pedido obtener estos datos de manera institucional, les han sido negados.“Pedimos transparencia para tener un análisis más acertado en la toma de decisiones en las sesiones de Cabildo” dijo la Regidora.Lissethe Martínez también externo esta solicitud a la alcaldesa Patricia Lobeira el pasado miércoles, en la sesión de Cabildo donde se aprobó el estado financiero del mes de febrero con los votos a favor de los ediles panistas y del PRI.La inconforme aseguró que seguirá insistiendo para que le sea entregada esta información y que presionará a través de la Contraloría, pues dijo que entre las atribuciones y responsabilidades de la tesorera, está el contestarle esas observaciones a cualquier edil, sin importar el partido al que pertenezca.