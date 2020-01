Alcaldía de Veracruz pide apoyo a Tránsito del Estado para Carnaval

Aproximadamente 100 elementos de Tránsito del Estado se desplegarán a la zona de Veracruz y Boca del Río, durante las fiestas del Carnaval de Veracruz para dar apoyo en materia de seguridad vial, afirmó el director de Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento, Arturo García García.



Explicó que ya se hizo la solicitud formal a la Secretaria de Seguridad Pública, a través de la Dirección de Tránsito de Gobierno del Estado, por lo cual hay confianza en que se designe a los efectivos que tradicionalmente se desplazan durante estas fiestas.



“Nosotros ya solicitamos, hay una estadística y son alrededor de 90 y 100 oficiales mandan por año, esperamos que este año sea igual. Eventuales no, tenemos que sacar el trabajo con los que tenemos nosotros, más los elementos que mande Gobierno del Estado”, dijo.



García García advirtió que no se suspenderá la aplicación del alcoholímetro durante el Carnaval, por lo cual deberán tener precaución al ingerir bebidas alcoholicas si manejan.



La vigilancia del Bulevar Manuel Ávila Camacho, así como la aplicación del operativo de alcoholemia, son las funciones principales de los tránsitos.



“Es un programa que no se detiene, todos los días, es una medida que genera seguridad”, advirtió.