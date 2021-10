Alcaldía de Veracruz tiene más “aviadores” que policías municipales: Cisneros

Tras afirmar que se renovará el convenio con la Secretaría de Marina (SEMAR) para que siga coadyuvando en seguridad, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, reclamó al Ayuntamiento de Veracruz que no invierta en la Policía Municipal y el municipio sólo cuente con 100 elementos.Advirtió que los Alcaldes también son responsables de brindar seguridad y por ello la exigencia, toda vez que los elementos municipales son los encargados de la vigilancia en las colonias, en la respuesta de proximidad.Además, reclamó que el Ayuntamiento tenga más "aviadores" que policías."Lo que sí es importante resaltar pero que casi nadie lo menciona, es que los municipios, particularmente este de Veracruz, pues no se trabaja en el reforzamiento de su policía, no es posible que un municipio que tiene más de 600 mil habitantes tenga 100 policías pero está lleno de burócratas de ‘aviadores’. Eso no puede ser", dijo.En entrevista, a su salida de la conferencia mañanera que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador en Veracruz, el funcionario estatal recalcó que la seguridad es una tarea del Estado, el cual se compone de los tres niveles de Gobierno.En el caso del puerto de Veracruz, son menos de 50 policías por turno para cuidar a 600 mil habitantes. Por ello, aseguró, la fuerza de seguridad la lleva la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Naval."No puede ser que solamente señalemos y no actuemos, pasaron prácticamente cuatro años de este Gobierno municipal y tiene 100 policías. Ustedes dividen 100 policías entre poco más de 600 mil habitantes que tiene Veracruz se darán cuenta que tienen menos de 50 policías por turno para cuidar a la población, la Policía Municipal tiene la misma responsabilidad en el ámbito de sus atribuciones que la Policía Estatal, más bien trabajamos nosotros y la Policía Naval".Finalmente, Cisneros Burgos precisó que se pedirá a los nuevos Alcaldes que refuercen las policías municipales con más elementos.