Alcaldía de Xalapa acatará fallo sobre desalojo del Museo de la Fauna del Macuiltépetl

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, afirmó que su administración respetará y acatará la decisión jurisdiccional en torno al desalojo o no del inmueble donde opera el Museo de la Fauna, al interior del Parque Ecológico Macuiltépetl.Cabe recordar que la semana pasada, el Patronato fue notificado sobre la resolución de un juez que otorgó cinco días para el desalojo del inmueble que alberga este museo desde 1993 y que en 2013 la administración de la entonces alcaldesa Elizabeth Morales García reclamó su devolución argumentando que pertenece al Gobierno del Estado."Hay un juicio que viene desde varias administraciones. Creo que han hecho una buena labor (en el museo) pero hay un proceso jurídico que heredamos en el que están pidiendo que desalojen. No es un juicio que nosotros iniciamos", aclaró.Apuntó que lo que valga y sirva se tendrá que continuar "pero nosotros no tenemos manera de intervenir en un proceso y romper con un proceso de litigio que viene del mantenimiento y resguardo de esa área".De acuerdo con la información del Patronato del Parque Ecológico Macuiltépetl, en 2007 se firmó un acuerdo para que el Museo de la Fauna pudiera utilizar el espacio; sin embargo, seis años después el Gobierno de Morales García inició la batalla legal, que se estaría consumando con el desalojo, lo que ha despertado el rechazo y protesta de los administradores y ambientalistas de Xalapa."El mantenimiento de esa área es, en todo caso, una responsabilidad municipal. Y como viene de un proceso jurídico tenemos que esperar lo que determine la autoridad competente y hacernos responsables y en su momento tomar una medida para darle mantenimiento, resguardo, más allá de todo", puntualizó el munícipe.Dijo que se rescatará lo bueno que se haya hecho hasta ahora para que sea un modelo productivo y exitoso. Asimismo, se negó a ofrecer la postura de su administración en este proceso jurídico."Nosotros no podemos en este momento, en el proceso de que la autoridad está tomando una determinación, inclinarnos (...) No podemos opinar por el debido proceso que se le llama y de las debidas prácticas de respeto ante la autoridad y los quejosos. Como Ayuntamiento haremos lo que la autoridad diga y nos haremos responsables de lo que se tenga que hacer", concluyó.