El Ayuntamiento de Xalapa pidió a la ciudadanía no difundir noticias falsas que pongan en riesgo a la población ante la pandemia por el COVID-19.



Y es que por redes sociales y grupos de WhatsApp se invita, falsamente, a los ciudadanos para que acudan a algunas direcciones municipales para recibir despensas.



"Mañana 3 de abril, el DIF Municipal otorgará despensas a todos los que arriben a sus instalaciones, que únicamente lleven su credencial de elector. En horarios de 9:00 horas a 11:00 horas. No faltes", se puede leer en un mensaje.



Asimismo, se afirma que los centros de cobro de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) permanecerán cerrados del 3 al 18 de abril y cambios de calendarios de tandeos.



A esto se le agregan imágenes con sellos del Ayuntamiento, los cuales informan la suspensión de la luz eléctrica en todo Xalapa.



Otro de estos audios, alarma sobre el cierre de los negocios no indispensables. Además del uso de la fuerza pública para todos aquellos que salgan en grupos y un presunto toque de queda.



Por lo anterior, las autoridades municipales advierten de estos comunicados, audios e imágenes falsas, pidiendo a las familias estar al pendiente de lo que se anuncie en las páginas oficiales de las instituciones.