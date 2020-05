Alcaldía de Xalapa “amarra” al comercio formal; ambulantes seguirán vendiendo: Regidor

El regidor décimo del Ayuntamiento de Xalapa, Juan Gabriel Fernández Garibay, consideró que decretar “Ley Seca” y cierre de establecimientos por motivo del Día de las Madres en un zona metropolitana traerá consecuencias a la economía de la Capital del Estado.



"Entiendo de dónde nace esta iniciativa, por la preocupación de la salud. Es una fecha en la que se habría podido ayudar al comercio de Xalapa con todas sus medidas pertinentes. El decretar Ley Seca en un área metropolitana, al igual que el cierre de los negocios, sin que las demás Alcaldías cierren, pues lo único que hace es golpear directamente a la economía de Xalapa porque las compras de irán para otros municipios".



En ese sentido, mencionó que antes de haber dado a conocer estas medidas en la Gaceta Municipal Extraordinaria, se debió consultar a todos los ediles del Ayuntamiento.



"Se debió haber estudiado, elevado a una cuestión municipal y consultado a todos en el Ayuntamiento para que todos hubiéramos opinado. Es una propuesta que va a golpear al sector privado que es el que va respetar las medidas como siempre".



En ese tenor, señaló que con estos puntos emitidos oficialmente por las autoridades municipales, lo único que provocarán es que el comercio informal aumente.



"El ambulante de todas maneras va a vender las flores, la gente que no está en el comercio formal de todas formas va a vender los recuerdos. A los negocios formales los estamos amarrando porque únicamente podrán estar vendiendo en línea".



Asimismo, criticó que no se haya consensuado con los otros municipios, pues las aglomeraciones posiblemente no se harán en la Capital pero sí en las ciudades aledañas.