Alcaldía de Xalapa analizará reducir el pago de impuestos a comercios

El presidente municipal de Xalapa Hipólito Rodríguez Herrero, dio a conocer que tras una reunión con cámaras empresariales y asociaciones, se llegó al acuerdo de que exista la posibilidad de disminuir el pago de algunas obligaciones fiscales.



Esto será consensuado por el cuerpo edilicio antes de darlo como un alternativa, hecho que se estará anunciando en próximos días.



"Estamos evaluando cómo lo vamos a hacer, en breve se hará un comunicado, yo creo que el fin de semana, cómo vamos a reducir el pago de algunas obligaciones fiscales y cómo vamos a lograr que se puedan pagar en plazos a partir de cierto mes, para que en este momento no gravite sobre las empresas".



De igual forma, el primer edil señaló que no se ha reunido con los dueños de bares, cantinas, cervecerías y demás centros nocturnos que tuvieron que cerrar puertas de manera temporal ante la pandemia del COVID-19. Además pidió a los ciudadanos a que ya no acudan a gimnasios.



"No, con ellos no hemos tenido una reunión. Tenemos que cuidar a toda la población que sabemos es frágil. Lo más importante es el exhorto a que todos nos guardemos, eso es lo más importante, de esa manera vamos a contener el contagio. Ya no solamente son las empresas donde venden alcohol, ya son donde se hace ejercicio, ya sea en los gimnasios, ya no debe haber gente ahí".



Cabe destacar que algunas cámaras como CANACINTRA Xalapa, han solicitado al gobierno subsidiar en total de las contribuciones, específicamente Seguridad Social y Vivienda.