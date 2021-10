Alcaldía de Xalapa apoyará al Águila con mantenimiento del Deportivo Colón

Al calificar como “buena noticia” la decisión del equipo Águila de Veracruz de usar el Parque Deportivo Colón de Xalapa, como su sede en la Liga Invernal Mexicana de Beisbol, el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero aseguró que su Gobierno estará apoyándolo con el mantenimiento del espacio y la promoción.Aclaró que no podrían destinar recursos al equipo, porque gran parte del presupuesto que recibe el Ayuntamiento está comprometido.“(Apoyo económico) no podemos porque ya gran parte de los recursos están comprometidos pero sí en acondicionar el espacio y promoción también eso no nos cuesta”, señaló previo al evento de conmemoración del Día Internacional de las Personas Pequeñas en el parque Juárez.“Es una buena noticia para Xalapa contar con este tipo deporte en las instalaciones del Estadio Colón y se está apoyando en la medida de nuestras capacidades, nosotros estamos a pocos meses de salir de este periodo de trabajo pero con mucho gusto lo estamos haciendo para que pueda prosperar nuevamente el beisbol”, reiteró el edil.Rodríguez Herrero recordó que en este lugar se hizo una “fuerte inversión” para que la cancha estuviera en mejores condiciones, reconociendo que durante el confinamiento por el COVID-19 no se le dio el mantenimiento que merecía.“Hay que decir que el estadio Colón ha recibido una fuerte inversión para que esté en mejores condiciones, cambiaron los baños, las gradas, se ha cuidado que el sistema hidráulico mejore su función, hemos hecho un trabajo previo que permita que ahora pueda activarse el espectáculo ahí”, destacó.Detalló que la erogación de recursos para la rehabilitación sólo de los sanitarios estuvo por el orden de los 3 millones de pesos, por lo que la renta para otro tipo de actividades estará mejor supervisada para evitar que ocurran daños como en anteriores ocasiones.“La comunidad que practica ese deporte es muy activa y participativa y nos ha pedido que cuidemos mucho a quién se le presta porque antes se prestaba y deterioraba el césped o el sistema hidráulico, el acuerdo es que ellos van a supervisar que lo que ahí se lleve a cabo no lastime la instalación”, prometió.Además, aseveró que se evitará que haya actividad comercial en las inmediaciones porque eso “lastima la movilidad” y molesta a los vecinos que rodean el Deportivo Colón.Recordó que este espacio es administrado por la Dirección de Desarrollo Social y la Subdirección de Educación Física es la que regula ese espacio, indicando que por ahora no se prevé captar recursos por su renta.“En todo caso se va a hacer un acuerdo con la empresa para que vea que si llega a haber una recaudación, que también contribuya a que el mantenimiento de ese lugar ocurra de manera adecuada. En este momento no estamos con ese propósito de captar ingresos, lo que se trata es de impulsar el deporte”, abundó.