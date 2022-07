Alcaldía de Xalapa atiende quejas por plaza Ankara apegada a la Ley: Regidor

El regidor del Ayuntamiento de Xalapa, Diego David Florescano Pérez, afirmó que sí se han atendido las demandas de los vecinos del fraccionamiento El Vergel sobre la operación de la Plaza Ankara, aunque expuso que la administración municipal sólo puede hacer lo que la Ley le permite, de allí que no todas las solicitudes se pueden resolver positivamente."Yo estoy en permanente comunicación tanto con el dueño como con los vecinos. El alcalde Ricardo Ahued Bardahuil nos ha pedido que nos ciñamos a la Ley, no podemos violentar la Ley ni tampoco cumplir cosas que no podemos. Por ejemplo, había una queja de una ciudadana que decía que no pasaran carros frente a su casa. Eso es imposible cuando es una calle abierta", mencionó.Sin embargo, comentó que lo que respecta a la habilitación de un estacionamiento, ya se rentó un predio detrás de la Plaza Calabria de 2 mil metros cuadrados y un servicio de valet parking y se trabaja con Tránsito del Estado para remolcar los automóviles que estén aparcados en lugares de la calle no permitidos."Son particulares y son los que se estacionan en la calle, no los podemos nosotros prohibir, pero lo que sí estamos haciendo es tener una reunión con Tránsito del Estado y que empiecen a llevarse a todos esos carros que se mal estacionan, para no causar molestias", afirmó Florescano Pérez.En cuanto a la operación de los establecimientos más allá de la medianoche, expresó que el fin de semana se hizo un operativo por parte del área de Comercio para constatar esta situación, así como el ruido que generan, y se advirtió a los negocios que quienes incumplan la normativa serán sancionados."Los locatarios que incumplan con algún tema de reglamentación municipal, ruido, los iremos sancionando. Ellos serán acreedores a una multa, inclusive a una clausura. Ya cada quien tiene que jugar en su cancha, eso ya lo hemos hablado muy bien con los locatarios (...) No es un cheque en blanco", aseguró.Sobre la seguridad en la zona, debido al incremento del movimiento de autos y personas, el Edil capitalino afirmó que se trabaja con la Policía Municipal para realizar patrullajes de vigilancia, pero pidió no dejarse llevar por rumores sobre supuestos intentos de robos a casa habitación."Nosotros no tenemos ninguna denuncia acreditada de que haya pasado algo así, hay muchas cosas que se exceden en la palabra, en todo estamos cumpliendo y estamos trabajando de ayudarlos. Hay pláticas con nuestra Policía Municipal para que estén haciendo rondines", añadió.Diego Florescano externó que la administración de Plaza Ankara contrató un elemento de seguridad armado, aunado al personal preventivo; y agregó que seguirán atendiendo las demandas vecinales sin afectar el derecho de los comerciantes que rentaron allí.