Alcaldía de Xalapa busca alternativas para no cerrar comercios por coronavirus

Con el fin de evitar el cierre de comercios en la Capital del Estado, la Dirección de Desarrollo Económico, ha promovido los pedidos de alimentos e insumos a domicilio.



El Director de Desarrollo Económico, Gerardo Martínez Ríos, comentó que luego de la iniciativa tomada por dicha área de facilitar los números telefónicos de varios establecimientos, como medidas de prevención del coronavirus, muchos de estos se han sumado y contribuir con la población.



"Estamos buscando alternativas para que no cierren los comercios, pero también para evitar la aglomeraciones y evitar contagios. En esta cadena se han estado sumando más comercios y también motociclista que hacen entregas".



En ese sentido, indicó que por la buena aceptación de los comerciantes, se están dividiendo en gastronomía y otros servicio para facilitar a la población la compra de alimentos y productos de uso diario.



"Lo que estamos haciendo ahorita es dividir en una área lo que es gastronomía y en otro comercios y servicios para que sigan funcionando, no cerrado, pero como ahorita la gente va a estar en cuarentena sepan las opciones de servicios que hay".



Así también, explicó que a dichos lugares, ya se les hicieron llegar las medidas preventivas que deben tomar por el COVID-19, esto también incluye a los clientes.



Además, dijo que hasta el momento, no tienen notificación de cerrar los establecimientos de la ciudad, por lo que están operando de manera normal.



"No hay un pronunciamiento aún para que entremos en una fase dos de la contingencia para poder emitir ese tipo de acciones".



Agregó que en el caso de antros y bares, están próximos a realizar el exhorto de operar hasta las 12:00 horas y disminuir las mesas y sillas, y así evitar demasiada gente en un lugar.