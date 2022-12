Alcaldía de Xalapa contratará personal temporal de Limpia Pública

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, anunció la contratación temporal de 70 personas para el área de Limpia Pública y un número similar para la de Imagen Urbana, ello con el propósito de que la ciudad esté sin basura y las áreas verdes cuidadas.Indicó que el trabajo provisional será del 15 de diciembre al 15 de enero, debido a que en ese periodo hay vacaciones para gran parte del personal, particularmente los sindicalizados, y se debe procurar que las áreas no queden desatendidas en esas fechas.“Les estoy pidiendo que contraten empleo temporal porque luego después del 24 es un problemón por montoneras de basura el 31. Queremos un programa del 15 de diciembre al 15 de enero con reforzamiento, (por ser) respetuosos de las vacaciones de los demás”, expresó en la entrevista.Ahued Bardahuil aseguró que cuentan con los recursos adicionales para echar a andar ese programa y pidió a la ciudadanía ayudar a conservar limpia la ciudad, no tirando basura a las calles ni la sacándola a destiempo.“Va pasando el camión y a los 15 minutos van y tiran a la calle. Vamos a ejercer con toda la pena, de acuerdo con el reglamento, lo que convenga, porque no es posible. El trabajo más duro y difícil es el de Limpia Pública y vimos calles que ya pasó el carro de la basura e irresponsablemente sacan basura por donde quiera y da mala imagen”, manifestó el munícipe.También dijo que si alguna persona requiere de algún servicio puede llamar a las oficinas de la Alcaldía para darle trámite y advirtió que se aplicarán multas por depositar la basura en la vía pública.“Las multas se van a aplicar, no queda de otra, porque a la hora que sea tiran la basura a la calle (y además) no barren en frente de su casa”, expuso.