Alcaldía de Xalapa decidirá si permite polémica obra en zona de Los Berros

El próximo 14 de octubre, el Cabildo de Xalapa determinaría si procede el cambio de uso de suelo y densidad del predio La Playa, ubicado en Los Berros, en el que se prevé construir un desarrollo habitacional Así lo informó el regidor Francisco González Villagómez, al agregar que será la Dirección de Desarrollo Urbano la que emita o no la licencia de construcción de la obra, una vez la Comuna dé luz verde a la solicitud.“Se sigue analizando, tenemos que escuchar todas las voces, a los regidores, tenemos que escuchar toda la información y si algún regidor no está suficientemente informado, es necesario que emitan su voto bien informado, pidieron un poco de tiempo, se lo estamos dando y en la próxima sesión ordinaria se tiene que subir el punto”, expresó en entrevista.Como presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano, aseveró que el otorgamiento del aval debe decidirlo el Gobierno Municipal actual, y no el que encabece Ricardo Ahued Bardahuil a partir del 1 de enero de 2022.“No vamos a dejar ningún pendiente (…) en la Comisión de Desarrollo Urbano teníamos tres casos pendientes, ya los subimos a Cabildo, tenemos dos de comercio que los vamos a subir a Cabildo, no vamos a dejar ningún pendiente con respecto a las comisiones porque es necesario que dejemos cuentas claras”, afirmó González Villagómez.Reiteró que hubo regidores que pidieron más tiempo para analizar la documentación que se presentó, y así emitir su voto a favor o en contra, de manera consciente.“Cada quien lo analiza con sus departamentos jurídicos y tienen que hacer lo pertinente. Las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Asentamientos lo turnaron al Cabildo que es nuestra obligación, ya lo hicimos nosotros y ya el Cabildo va a decidir”, puntualizó.El integrante de la Comuna Xalapeña aclaró que el acuerdo que se presenta ante sus homólogos no indica si es procedente o no, el cambio de uso de suelo del predio, eso se decidirá el día de la sesión ordinaria.“Es el Cabildo el que decide, el que acuerda si es pertinente el cambio de uso de suelo y de densidad. Después viene otro proceso que es la licencia de construcción, y otros aspectos técnicos con la Dirección de Desarrollo Urbano de este Gobierno, todo tiene que salir en éste”, reafirmó.