Alcaldía de Xalapa desatiende peligro por árbol, frente a Los Berros

Psicólogo Joaquín Rosas Garcés

Director General Al Calor Político,



Estimados reporteros y editores, solicitando su amable intervención pues con la tormenta de esta madrugada, se desprendieron ramas y troncos de un árbol ya bastante viejo, el cual se ubica en la calle Callejón de la Calavera, esquina avenida Salvador Díaz Mirón, frente al parque de Los Berros, por lo cual he acudido anteriormente y en varias ocasiones a Protección Civil, Medio Ambiente (parque El Haya) y al Ayuntamiento, para que ese árbol sea valorado y retirado, ya que es una área común donde transitan niños por ser zona escolar, personas y vehículos y NO he tenido ninguna respuesta favorable a mis peticiones.



No es la primera vez que esto sucede y siempre las afectaciones son las mismas, cables de energía eléctrica que se quedan desprendidos sobre la calle, sistemas de cable y telefónico, vehículos y viviendas dañadas.



Agradeciendo su apoyo y felicitándolo por su medio de comunicación, espero sea atendida mi petición, saludos.





Mauricio Isla Palacios,

Callejón de la Calavera



C.C.P. Mtro. Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, Presidente Municipal Xalapa

C.C.P. Dr. Juan Carlos olivo Escudero, Director de Medio Ambiente y Sustentabilidad

C.C.P. Arq. José de Jesús Vargas Hernández, Director de Protección Civil