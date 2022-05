Alcaldía de Xalapa devolvió más de 4 mdp no usados por Hipólito en 2021

La administración de Ricardo Ahued Bardahuil tuvo que reintegrar a la Tesorería de la Federación (TESOFE) más de 4.7 millones de pesos que no fueron utilizados por la administración de Hipólito Rodríguez Herrero en el Ejercicio Fiscal 2021.De acuerdo con el informe de Resultados de Ejercicios Anteriores y el Reintegro de Recursos Federales, puesto a consideración del Cabildo Capitalino, este dinero correspondió a los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF).Las devoluciones efectuadas en el primer bimestre abarcaron un monto global de 4 millones 791 mil 340 pesos.En el documento se detalla que en cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera, el 14 de febrero pasado se reintegraron a la TESOFE los recursos no devengados por concepto de FISM, correspondientes a la póliza 4 mil 452 por un millón 120 mil 116 pesos.Además, el 14 de enero se debieron devolver a la dependencia federal un total de 3 mil 89 pesos por rendimientos no devengados de este fondo y que correspondieron a la póliza 1429.En el caso del FORTAMUN-DF, la devolución abarcó la póliza 4491 y se hizo el 14 de enero por 3 millones 664 mil 447 pesos y 2 mil 325 pesos, respectivamente, por rendimientos no devengados del mismo.