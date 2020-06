Alcaldía de Xalapa ha clausurado más de 20 negocios clandestinos durante pandemia

El subdirector de Comercio del Ayuntamiento de Xalapa, Guilebaldo Flores Lomán, mencionó que hasta la fecha van más de 20 establecimientos clausurados por operar de manera clandestina al ser no esenciales durante la contingencia sanitaria y por no tener permisos.



“Van poco más de 20, que incluyen negocios de diversa índole, mayormente gimnasios y salones de ejercicio. Estoslugares donde se congregan tantas personas siguen sin poder operar ”.



El funcionario municipal señaló que de todos los gimnasios que han cerrado, ninguno cuenta con la licencia para operar.



“Todos los gimnasios, todos sin excepción que se han cerrado, ninguno tenía licencia de funcionamiento. No sólo estaban realizando una actividad no permitida en este momento, sino que adicionalmente sin licencia de funcionamiento”.



Al respecto, Flores Lomán indicó que al reunirse en días pasados con los dueños de estos establecimientos, también se les pidió que se pusieran en regla.



“Todos estos gimnasios fueron clausurados por quejas de vecinos que alertan a la autoridad de una actividad clandestina y a esto se le agrega la falta de documentación”, finalizó.