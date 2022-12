Alcaldía de Xalapa ha recibido en diciembre 40 quejas por uso de pirotecnia

El capitán Miguel Valdez, director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, señaló que durante el mes de diciembre han recibido 40 reportes por pirotecnia.“De pirotecnia tenemos aproximadamente 40 en lo que va del mes de diciembre. Tenemos un registro de dónde se recibe la llamada, la unidad que acude a prestar el apoyo y a hacer la recomendación”.Refirió que se mantiene un monitoreo constante por parte del personal de sistemas de la dirección, para con ello evitar que haya alguna anomalía en las líneas de emergencia de la Policía Municipal.Acerca del número de reportes reconoció que no todos llegan a proceder; “proceden aproximadamente el 60 por ciento porque cuando llega ya la unidad al lugar muchas de las veces ya no están las personas que hacen las detonaciones”.Valdez refirió que las colonias de la capital que presentan de manera común este tipo de quejas serían la colonia Revolución, El Moral e inmediaciones de Ruiz Cortines.“Nosotros hacemos la recomendación por parte de, en cuestiones de sanciones es principalmente en la venta de artefactos explosivos que tiene que estar regulado obviamente”El capitán recordó a la población los riesgos que pueden correr al consumir pirotécnica, por lo que instó a no utilizarla.“Se hace la invitación a la ciudadanía de que como medidas de seguridad principalmente porque en estas fechas también suele haber accidentes principalmente con niños entonces se le hace la recomendación de que no utilicen este tipo de artefactos”.