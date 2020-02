Alcaldía de Xalapa hace obras en relleno sanitario sin tener propiedad legal

El municipio de Xalapa puede incurrir en responsabilidades administrativas al ejecutar obras con recursos públicos en el relleno sanitario de El Tronconal, expuso el diputado local Omar Guillermo Miranda Romero.



Lo anterior, dado que el Ayuntamiento carece de la certeza jurídica sobre la propiedad legal del terreno donde opera el centro de residuos sólidos.



"Lo que sí vemos claramente es que podría generarse una falta administrativa en cuanto al procedimiento porque finalmente, cuando se traten de bajar o aterrizar algunos otros proyectos lo primero que pedirán es esta documentación", explicó el diputado local.



Advirtió que el municipio de Xalapa ya ejerce una inversión en las instalaciones, aunque no cuenta con un documento que lo ampare como el dueño legal del terreno.



Bajo estas condiciones, observó que el Ayuntamiento de Xalapa no podría acceder a recursos federales para la obra, dado que forman parte de los requisitos básicos de la autoridad para “inyectar” los recursos.



"Las cosas se deben hacer bien, conforme lo marca la Ley y si en este momento no cuenta con todos estos permisos, se debe hacer un llamado al Alcalde (...), es probable que pueda generar una observación del ORFIS porque no se tienen los requerimientos completos en el expediente", finalizó.