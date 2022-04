Alcaldía de Xalapa ignora llamado para podar árboles

Buen día.Hago una denuncia para que atiendan un reporte que realicé al Centro de Atención Telefónica del Ayuntamiento de Xalapa (CATAX), aproximadamente hace mes y medio con Número de Reporte 2T2YJ1, el cual consiste en la poda de árboles y chapeo de maleza del bosque que se encuentra atrás de la estación de ferrocarriles de esta ciudad Capital, teniendo como resultado nulo, simplemente me dicen que tienen más trabajo que les dejó la administración pasada y que tengo que hacer fila para que puedan atender sin darme una fecha aproximada. El bosque está en total abandono.Aunado a este reporte, realicé un Oficio con fecha 22 de marzo del año 2022, dirigido al arquitecto José Miguel Torres Chazaro, director de Desarrollo Urbano Municipal, solicitándole donación e instalación de señaléticas de recoger las heces de sus mascotas y de no tirar basura, para colocarlas en el bosque que se encuentra atrás de la estación de ferrocarriles de esta ciudad de Xalapa (hay muchas heces de perros y mucha basura), también teniendo resultado nulo, no me dicen nada, solamente que esta turnado.Muchas gracias por el apoyo en publicar mi denuncia.Atentamente, Erik González.