Alcaldía de Xalapa lleva 4 meses sin terminar de pavimentar calle

Buenas tardes, soy la señora (…), me es grato saludarles y hacerles extensiva una felicitación pues un periódico veraz.



El motivo por el cual me atrevo a enviar el siguiente correo es con la intención que se haga pública mi queja; hay una obra la cual tiene aproximadamente cuatro meses que empezaron: es la pavimentación de una calle muy pequeña la cual hasta la fecha sigue inconclusa, no hay avances, los trabajadores están todo el día y no avanzan.



Se les ha preguntado cuando será que terminen y se burlan dicen que no hay prisa que el recurso ya está destinado así que pueden tardar lo que quieran, puede ser que hasta diciembre concluyan, antes de que se vaya (el Alcalde) Hipólito.



Es muy incómodo para todos los vecinos pues en este tiempo de lluvias todo se inunda y no se puede transitar.



Anexo fotos de la obra la cual se encuentra ubicada en la calle Colima, esquina Yucatán, colonia José de Jesús Panes por el rumbo de Coapexpan.



Ojalá pudieran hacer pública mi queja para ver si de alguna manera llega a quien corresponda y den término lo antes posible a dicha obra.



Me es grato enviarles un cordial saludo y de antemano mil gracias por la atención a la presente.