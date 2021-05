Alcaldía de Xalapa los abandonó tras pérdidas por lluvias

Vecinos de la calle Adolfo de la Huerta, de la colonia Revolución en Xalapa, se manifiestaron en la entrada del Palacio Municipal para solicitar apoyo económico y una obra en un riachuelo cerca de la zona, esto, después de las inundaciones que dejaron las lluvias del pasado 12 de mayo.



Fernando Espinoza, uno de los vecinos afectados, lamentó que desde que ocurrieron las afectaciones, el presidente municipal Hipólito Rodríguez Herrero no se haya acercado para ver las condiciones en las que las familias quedaron, pues dijo, sólo envía personal sin dar ninguna solución.



"Las pérdidas de los vecinos ascienden a 2 millones de pesos, perdimos todo, yo perdí dos vehículos. Estamos pidiendo a la autoridad municipal, aparte de la obra, apoyo económico para los demás vecinos".



Son aproximadamente 35 los habitantes de esta calle que reclamaron atención inmediata a las autoridades municipales, ya que la mayoría de ellos están recibiendo ayuda de los vecinos más cercanos.



"Estamos esperando una respuesta del contralor, porque nos están pidiendo factura de todos nuestros electrodomésticos pero todos los papeles están mojados, no sé si quiere que le entreguemos los papeles mojados. Solamente el gobierno municipal nos ha estado citando; tenemos una cita el próximo viernes a las 5 de la tarde".



Además, comentó que un particular "taponeó" el riachuelo que se encuentra cerca de las viviendas, situación que ha provocado las inundaciones, por lo que urgió al Alcalde darles pronta atención.