Alcaldía de Xalapa no ayuda a hogares dañados por “Nortazo”

Vecinos de la colonia Rafael Lucio bloquearon, por unos minutos, la vialidad de la calle Enríquez para exigir al Ayuntamiento de Xalapa los ayude a retirar una lámina que está afectando a varias viviendas.



La dueña de la vivienda con mayor afectación, Zoila Pérez Sánchez, dijo que a causa del viento por el Frente Frío número 41, una lámina de gran dimensión cayó sobre su casa y de algunos vecinos, hecho que le hicieron saber a Protección Civil Municipal pero les fue negado el apoyo para su retiro.



"Los de Protección Civil me dijeron que ellos no podían hacer nada porque no tenían grúas, que lo tenía que hacer un particular y me cobran 5 mil pesos, no tengo dinero".



Señaló que como ciudadanos tienen derecho a recibir ayuda por cuestiones climatológicas y en este caso, lo único que solicitan es que se les facilite una grúa.



"Sólo queremos una grúa y que se quite la estructura. Es en la calle Margarita Olivo Lara número 1 de la colonia Rafael Lucio. Protección Civil llegó y dijo que ellos no tienen injerencia porque no tienen los recursos".



Después de unos minutos de bloqueo, fueron atendidos por personal del Ayuntamiento de Xalapa para darles solución a su manifiesto.