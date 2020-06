Alcaldía de Xalapa no cumple con obras para acabar con inundaciones, acusan

Integrantes del Frente Veracruzano Social (FREVESOL), se manifestaron para en la plaza Lerdo para exigir al Ayuntamiento de Xalapa que termine las obras que iniciaron y que ha provocado inundaciones por las lluvias en diversas colonias de la ciudad.



Carlos Hernández Arriaga, presidente de FREVESOL, señaló que en el Fraccionamiento Bugambilias del Sumidero, se empezó la construcción de un colector pluvial sin que hasta la fecha se haya concluido.



"Los problemas que tenemos es la inundación en el Fraccionamiento Bugambilias del Sumidero, el cual en días pasados fue devastado. Las autoridades municipales al inicio de la administración dijeron que nos iban a hacer caso, que iban a hacer un colector pluvial y sólo metieron un tubo".



Aseguró que el municipio tampoco ha concluido los cuartos dormitorios en la Reserva Territorial, a pesar de que se comprometieron.



"Fue la directora de Obras Públicas y se comprometió que iban a iniciar los trabajos, no hicieron nada hasta que algunos medios sacaron una nota, inmediatamente el Ayuntamiento sacó un comunicado que eso era falso, no se continuó".



Agregó que en la colonia Valles del Sumidero, Valles del Tronconal y Reserva Territorial, Bosques de Las Lomas y Cedros, faltan servicios.



"Primero nos dijeron que teníamos que entregar documentos y los llevamos. El agua es un derecho y es una necesidad, con esta contingencia nos dicen que nos lavemos las manos y cómo lo hacemos si no tenemos agua".



Para finalizar, criticaron que nos les hayan llegado las despensas que ofrecieron las autoridades municipales a las personas vulnerables.