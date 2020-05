Alcaldía de Xalapa no nos ha entregado ninguna despensa, acusan tianguistas

Integrantes de la agrupación Orgullo Mexicano se manifestaron en la plaza Lerdo de Xalapa para denunciar públicamente que el Ayuntamiento no cumplió con la entrega de despensas prometidas.



De acuerdo al secretario general de la organización, Rodolfo Rubio, en su pasada protesta, el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero les garantizó un apoyo alimentario, pues al suspender la venta de algunos productos en los tianguis, se quedaron sin trabajo.



"Somos del tianguis que se instala en el Colón y en el Autozone. Nos venimos a manifestar hace 8 días, quedamos que nosotros nos retirábamos de la calle y el municipio iba a apoyarnos y hasta ahorita no hemos recibido algo. Hemos entregado listados y listados para que se les entreguen los apoyos personalmente. Sale nuestro Alcalde a decir que ya están entregando despensas y eso no es cierto".



En ese sentido, con una pequeña despensa comprada por ellos, señalaron que se la harían llegar a las autoridades municipales, "porque les hace más falta a ellos".



"Decidimos traerles una despensa a ellos, porque donde no han dado nada. Nosotros tenemos orgullo y dignidad, por eso les traemos esta despensa. Siempre el municipio nos quiere descalificar, el del circo siempre manda a los payasos".



Asimismo, mencionó que al no recibir el apoyo prometido, solicitarán que les den la oportunidad de regresar a los tianguis.



Agregó que la organización está conformada por 250 personas, incluyendo a personas de la tercera edad, por lo que lamentó que se esté seleccionando a los beneficiarios, sabiendo que en este momento el apoyo tiene que ser para los más vulnerables, estén o no en alguna agrupación.



"Hay otras personas de la tercera edad que son parte de nosotros pero que no laboran en el grupo. Es parte de la gente que hay que apoyar, yo no sé porqué salen y dicen eso en lugar de apoyar. Son personas de la tercera edad, son vecinos de donde nos ponemos, son personas que lo necesitan. Se les está dando un listado con teléfono y dirección, que vayan a su casa a dejarles las despensas, no las estamos pidiendo los líderes", finalizó.