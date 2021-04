Alcaldía de Xalapa podrá realizar eventos artísticos en abril, sin difundirlos

El Ayuntamiento de Xalapa podrá realizar diversos eventos culturales y artísticos durante el mes de abril pero no podrá publicitarlos en sus redes sociales o a través de su página web, por estar en curso las campañas electorales a las Diputaciones Federales.



Además, de llevarlos a cabo, tendrá que garantizar y cumplir con los principios de imparcialidad y equidad en la contienda.



De esta manera respondió el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz a la consulta formulada por el regidor primero de la Alcaldía capitalina, Eric Omar Rodolfo Juárez Valladares, quien pidió autorización al ente comicial para la realización de dichas actividades.



Si bien el OPLE contestó que en términos de los artículos 41, apartado C de la Constitución Federal y 108 del Código Electoral, no tenía facultades para autorizar la comisión o celebración de eventos o actividades de naturaleza administrativa municipal; conminó a realizarlas respetando el marco constitucional y legal vigente durante las campañas políticas.



“La normativa determina en forma general la observancia que deberán tener las autoridades de los ámbitos federal, local y municipal a los principios de equidad e imparcialidad en el uso de recursos públicos; además, establecen que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la DIFUSIÓN en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales como de las entidades federativas, así como de los Municipios”, precisa el órgano electoral.



Juárez Valladares, integrante de la Comisión Educación, Cultura, Actos Cívicos y Fomento Deportivo del Ayuntamiento xalapeño, pidió permiso para poder realizar ocho conciertos de rock en Español, Marimba, Trova, Norteño, Tropical, Salsa, entre otros, del 10 de abril al 1° de mayo, en varias congregaciones y centros de gestión comunitaria del municipio.



“Es dable señalarle al peticionario que la suspensión a la que se hace referencia versa respecto a DIFUSIÓN de propaganda gubernamental y no como tal a su realización o comisión, lo cual en todo caso deberá observar los principios establecidos en la normativa referida”, reitera el OPLE en su contestación.



De igual forma, precisó que de acuerdo con el calendario electoral aprobado por el Consejo General mediante acuerdo OPLEV/CG212/2020, el periodo de campañas electorales del actual Proceso Electoral Local 2020-2021 comprende del 4 de mayo al 2 de junio del presente año.