Alcaldía de Xalapa refuerza medidas por COVID-19

El Ayuntamiento de Xalapa confirmó que personal de 60 años o más y empleadas embarazadas no se presentarán, ante las medidas para la prevención del COVID-19



A través de un comunicado, emitido por la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento, se informó que para proteger a los trabajadores y dar un mejor servicio a la población, se tomaron diversas acciones como: instruir al personal de 60 años o más y a trabajadoras en situación de embarazo no presentarse a laborar a partir del día 19 de marzo hasta el 20 de abril.



Así también, se adelantará el periodo vacacional para el personal sindicalizado a partir del 23 de marzo, previa solicitud de la empleada o el empleado y el visto bueno del titular del área.



Además, se suspenden las reuniones de trabajo con más de cinco asistentes y aquellas que impliquen la permanencia del personal a una distancia menor de un metro; también se hace un llamado para que no haya grupos de personas en espacios reducidos o vehículos oficiales por periodos prolongados sin la ventilación adecuada.



En la misma circular se solicita la desinfección periódica de teléfonos y equipos de cómputo de uso tanto personal como común y evitar la formación de filas o la concentración de personas en oficinas municipales, para lo cual se implementará un sistema de turnos o citas previas.



Se agrega la determinación de suspender las capacitaciones presenciales durante marzo y abril de 2020 y restringir la introducción o consumo de alimentos dentro de las instalaciones municipales y el ingreso a personas ajenas al servicio público.



Para finalizar, pidió a cada una de las direcciones del Ayuntamiento, regidurías, restringir la presencia del personal a lo estrictamente necesario, mediante el escalonamiento de actividades o sistemas de guardias. Se privilegiará el desarrollo de las funciones laborales por vía remota, a través de teletrabajo, Skype o home office.