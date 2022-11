Alcaldía de Xalapa rehabilitará Cerro del Macuiltépetl en 2023

El Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Xalapa contemplará para 2023 recursos para atender y mejorar el Cerro del Macuiltépetl, así como para ofrecer mayor seguridad a quienes lo visitan.“Vamos a invertir recursos para que la sociedad disfrute un lugar tan importante como es el Cerro del Macuiltépetl, el cuidado, el resguardo y, desde luego, que tengan seguridad para transitar y disfrutar un área gratuitamente”, comentó el Alcalde Ricardo Ahued Bardahuil.Detalló que será la Dirección de Medio Ambiente la que se encargue de realizar las proyecciones de presupuesto que se requerirán para rehabilitar dicha área verde.“Está la Dirección de Medio Ambiente, acuérdense que lo acabamos de recibir y apenas están presupuestando, aparte vamos a apoyar con lo que se requiera”, reiteró el edilAhued Bardahuil aseguró que la política de su administración es apoyar el Cerro del Macuiltépetl en los aspectos que requiere.“Se está haciendo un levantamiento para que en el presupuesto anual que será el 2023, vayamos invirtiendo lo que se requiera para atender las necesidades”, expresó.Tras el desalojo del Museo Comunitario de la Fauna Silvestre y el aseguramiento de las especies que allí se encontraban, sostuvo que los ejemplares están en manos de especialistas.“(Los animales) los tiene la autoridad ambiental, nosotros no. No están a nuestro cargo. Eso obedece a un juicio que viene desde hace varias administraciones y nosotros dimos cumplimiento a un ordenamiento de un juez”, expuso.Sostuvo que las especies reciben atención por parte de personal capacitado en la materia.“Los animalitos los tienen en un área, no del Ayuntamiento, no está en nuestras manos. Les están dando la atención, porque son especialistas y son los que manejan precisamente la fauna”, concluyó.