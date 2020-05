Alcaldía de Xalapa reitera que entrega ayuda directa, no a líderes

El director de Gobernación del Ayuntamiento de Xalapa, Juan Vergel Pacheco, aseguró que los apoyos otorgados por el municipio a causa de la pandemia se hacen de manera directa a los afectados y no a los líderes.



"Estos apoyos no se entregan a los dirigentes, no se entregan para que los dirigentes a su vez los distribuyan, son apoyos que el Ayuntamiento va distribuyendo a través de sus áreas de la administración".



Reiteró que las despensas se están haciendo llegar a los domicilios, pues la finalidad es que disminuya la aglomeración de personas en un mismo punto.



Así también, criticó que muchos dirigentes se atribuyen los apoyos como propios y por ello es que se está realizando de manera directa a los ciudadanos.



"No todos pero en algunos casos los dirigentes dan estos apoyos como propios, como si fueran ellos los que benefician a sus agremiados y se trata de que sea al revés".



Explicó que, para evitar estas prácticas, les están solicitando a los beneficiarios el número telefónico. Además, señaló que el Movimiento Independiente de Lucha Social (MILES), cuyos integrantes hacen manifestaciones constantes en el centro de la ciudad, se ha negado a recibir los acuerdo formales con las autoridades municipales.



"A este grupo le hemos propuesto mecanismos de apoyo pero se ha negado a encontrar un mecanismo formal. Parece ser que eso garantiza a ellos el control de la gestión de las personas", finalizó.