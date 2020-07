Alcaldía de Xalapa renegociará su millonaria deuda con BANOBRAS

El Ayuntamiento de Xalapa aprobó, por mayoría en Sesión Ordinaria de Cabildo, la renegociación del crédito contratado por la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), pues resulta oneroso y abusivo para las finanzas municipales.



El alcalde Hipólito Rodríguez Herrero explicó que en la reciente visita a la Capital del Estado del presidente Andrés Manuel López Obrador, le solicitó que se pudiera renegociar el crédito que se contrató en 2007 por 476 millones de pesos.



“Este contrato de crédito que se generó con BANOBRAS en el 2007, implicaba en el curso de 15 años. De este contrato, por alguna razón que valdría la pena explorar, se suspendió el pago de lo que ya había quedado en el convenio a partir del mes de abril de 2009 y hasta septiembre de 2010 dejó de pagarse esta deuda, motivo por el cual, esa administración, de 2008-2010, celebró un convenio de reestructuración que es el que actualmente se encuentra vigente”.



Recordó que en el año 2010, el convenio de reestructuración entre la CMAS Xalapa, el Ayuntamiento como deudor solidario y BANOBRAS para renegociar dicho crédito, ocasionó aumento en intereses.



"Fue más oneroso el tema de los intereses y ahora ya no era por 15 años el contrato, sino que ahora ya era por 24 años. Se estableció la modificación de una cláusula, en la cual, si nosotros quisiéramos pagar antes la deuda se iba a cobrar una comisión, comisión que iba a variar".



“Finalmente, se creó un fideicomiso que funciona como fondo de reserva, que en el caso de no pagarse la deuda, quedarían retenidas participaciones federales que correspondían hasta por un 30 por ciento”, dijo.



El primer edil, señaló como preocupante esta modificación que se realizó hace 10 años, pues actualmente sólo se han pagado 40 millones de pesos de los 476.



“Nos oreo porque en el momento actual, después de 10 años, hemos pagado una cifra que puede ser poco más de 300 millones de pesos y de esa cifra, solamente 40 millones de pesos van a capital, todo lo demás van a intereses. Yo me pregunto ¿cómo fue que hicieron ese negociación en el año 2010?, nadie en su sano juicio contrata un crédito de esta forma, una forma abusiva, onerosa para los ciudadanos”.



El alcalde resaltó que esta negociación fue “miope”, por no ver los intereses del municipio y de los xalapeños, ya que con los recursos que se están destinando para cubrir esta deuda, misma que fue contratada para operar el Programa Integral de Saneamiento de Xalapa, se podrían cubrir distintas acciones para beneficio de la sociedad.



Rodríguez Herrero, refirió que al disminuir este 30 por ciento de las retenciones de las participaciones federales, podría permitir que la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento cuente con más recursos para atender las necesidades de la gente.



“Esto nos va a ayudar a tener un organismo con más recursos, nos va permitir a avanzar hacia un nuevo modelo de gestión de esa deuda y forma parte de un proceso en el cual tenemos que corregir cosas que vienen del pasado, cosas que nos heredaron, cosas que se hicieron mal, yo nunca hubiera contratado una deuda bajo estas circunstancias, y quién lo haya hecho en el pasado, pues la verdad lo lamento porque afectó las finanzas municipales y afectó al pueblo de Xalapa”, finalizó.