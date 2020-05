Alcaldía de Xalapa será más estricta con negocios no esenciales que no han cerrado

El subdirector de Comercio del Ayuntamiento de Xalapa, Guilebaldo Flores Lomán, dio a conocer que pronto se establecerán medidas más estrictas con los establecimientos que aún continúan operando de manera clandestina y que no son esenciales.



"Se ha mantenido una vigilancia permanente en muchos establecimientos, pues hacen lo posible por no cerrar. En algunos casos no tienen las asistencia de consumidores. Estamos esperando esta misma semana la emisión de un nuevo documento por parte de la autoridad municipal, en donde se van a limitar aún más las listas de negocios que continúan y los que no, van a tener que suspender actividades", dijo.



De igual forma, indicó que este lunes fueron clausurados 5 establecimientos en la ciudad, de los cuales, estaban estipulados en la Gaceta Municipal como comercios de giros no esenciales. Ademásn uno de estos no contaba con licencia y seguía operando.



"Continuamos con los operativos que se iniciaron desde la fase uno de la declaratoria de emergencia por esta pandemia. El día de ayer se visitaron varios gimnasios que estaban trabajando, algunos descaradamente y otros de manera clandestina".



Entre los lugares clausurados están Verán Gimnasio, en la colonia 21 de marzo; Performance Gym, en la colonia Ferrocarrilera; Campamento Leones de artes marciales, en la colonia Revolución; Actitud Delfines Gym, en Laderas de Macuiltépetl y Rvainz, zona centro, este último por no contar con licencia.



Aunado a ello, Flores Lomán comentó que los operativos se están haciendo todos los días pero dijo, la ciudadanía también está colaborando con reportes vía telefónica.



"Estamos viendo prolongar por lo menos hasta el 31 de mayo las clausuras de los negocios. Los ciudadanos nos han reportado cuando los comercios están operando pero también nosotros estamos realizando los operativos todos los días", finalizó.