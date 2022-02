Alcaldía de Xalapa sin recursos para cambiar luminarias, pide a vecinos colaborar

El regidor titular de la Comisión Edilicia de Ornato, Parques, Jardines y Alumbrado del Ayuntamiento de Xalapa, Daniel Fernández Carrión, dijo que propondrán a los vecinos la aportación del 30 por ciento del costo de sustitución de las luminarias por las de tecnología LED.En entrevista, aseguró que diariamente recibe peticiones de los vecinos para que sus colonias sean iluminadas, a quienes les plantean esta posibilidad de aportación bipartita, donde la Alcaldía financia el 70 % del costo de los dispositivos."Nos solicitan muchísimas luminarias, yo recibo aquí diariamente una solicitud, un número grandísimo, y afortunadamente hay un esquema que a veces le ofrecemos a los vecinos que es 70/30, nosotros le entramos con el 70 % y ellos con el 30 %", manifiestó.Fernández Carrión indicó que de esta manera se podrá avanzar más rápido en el cambio de las bombillas de vieja tecnología, que aún representan el 30 por ciento de las lámparas que hay en las calles y avenidas de la ciudad."Le pido a la ciudadanía que pueda tener esa consideración y puedan participar así, porque la verdad es que las solicitudes nos rebasan", reconoció al reiterar que una de las líneas de acción de la actual administración es hacer este cambio a luminarias LED."Obviamente el tener bien iluminadas nuestras áreas, avenidas y demás, no solamente es un tema de imagen urbana, sino de seguridad y calidad de vida. Nuestra meta es convertir todo lo que falta a LED", comentó.Y es que manifiestó que se necesita seguir instalando más lámparas, pues la ciudad crece y crece y las solicitudes sobre el tema de luminarias, obras públicas, y la rehabilitación de parques y jardines es infinita.Además, el integrante de la Comuna Xalapeña indicó que todas las lámparas que se quitaron en la pasada administración y que puedan servir, se podrían colocar en otras zonas de la Capital, donde no existe el alumbrado público."Del cambio son aproximadamente 15 mil por lo que nos informó la titular de la Subdirección de Gestión de Energía, algunas de ellas aún pueden servir, se están reutilizando y darles este servicio y pueden servir ante tantas solicitudes que tenemos y obviamente la meta de esta administración es terminar con el 100 % de luminarias LED", abundó.Daniel Fernández Carrión externó que las mayores solicitudes vienen de colonias de la periferia, y en algunos casos piden la instalación porque no tienen el servicio o en otras que las cambien porque están dañadas."Pero más solicitudes son porque no tienen alumbrado público, entonces son focos de inseguridad que obviamente hay que atenderlos", aseveró.