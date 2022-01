Alcaldía de Xalapa trabaja “a marchas forzadas” para poner en función portal oficial

El regidor titular de la Comisión Edilicia de Transparencia y Acceso a la Información, Alfonso Marcos García, afirmó que se está trabajando para tener completamente funcional la nueva página del Ayuntamiento de Xalapa.Y es que ante el cuestionamiento sobre la falta de información en el sitio web y las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley, afirmó que están trabajando a “marchas forzadas” para cumplir con ello.“No es que se haya caído o no se esté actualizando, se está trabajando para tener el servicio del proveedor, se trabaja a la brevedad en eso, sería irresponsable darles una fecha. Pero a marchas forzadas estamos trabajando para subsanar lo que no se pudo atender en su momento en tiempo y forma”.Recordó que el eslogan de esta administración municipal es Trabajo y Transparencia, lo que refleja la obligación de los servidores públicos y la exigencia de la población.Además, expuso que se está analizando si es posible legalmente que los regidores se sumen al Comité de Transparencia, tal como lo propuso el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil.“Son trabajos que se están llevando a cabo, se está explorando jurídicamente que no haya ningún impedimento, el comité sesiona de manera distinta a la que preside un servidor como comisión”, aclaró.Finalmente expuso que en la administración actual todos están dispuestos a darle cumplimiento a la Ley de Transparencia y hacer público todo lo que solicite la ciudadanía.