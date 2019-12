Alcaldía de Xalapa ya denunció a intransigente líder de ambulantes; “se les advirtió”

Ante la negativa de la organización Vendedores Independientes Veracruzanos (VIVE) para reubicarse y vender en otras calles, lo que ha provocado sus protestas, el alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, aseguró que ya fue denunciado el líder de dicha organización.



"Ya está denunciado el líder, está en camino la denuncia, y su mercancía no se les devuelve hasta que acepten reubicarse", dijo.



Asimismo, el primer edil señaló que hubo acuerdos con todas las agrupaciones de vendedores ambulantes, pero la única que no aceptó, fue la que representa Alberto Arcos Díaz, VIVE 26 de Octubre.



"Es la única organización que no aceptó, todas las demás aceptaron un acuerdo, se les ofrecieron calles cercanas al mercado Jaureguí para que ahí se ubicaran y realizaran su venta, a esta organización se le ofreció una opción y no la aceptó. Se le dijo que no podía utilizar la Plaza Lerdo, por eso se les decomisó, se les advirtió", dijo.



En ese sentido, Rodríguez Herrero criticó que estos vendedores no acaten diálogos, acuerdos y soluciones.



"Ya se les hizo propuestas, pero es una organización que no acata acuerdos, que no quiere negociar y que quiere imponer su punto de vista. Hay que decir que muchos de estos líderes en realidad son empresarios que venden el espacio público, si ustedes van y le preguntan a la gente cómo adquieren esos espacios, les van a decir que los líderes les cobran una renta".



Cabe recordar que el día lunes, elementos de la Policía Municipal, acudieron a la plaza Lerdo para desalojar a los vendedores que se mantenían sin permiso en 10 locales improvisados desde hace varios días, donde la Subdirección de Comercio del Municipio de Xalapa, informó que procederían a desalojar a los vendedores ambulantes.