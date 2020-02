Alcaldía de Xico ya no dará ni un apoyo a Bomberos de la región

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Coatepec y la Región, Diego Solano Montano, lamentó que el Ayuntamiento de Xico dejará de apoyar a la institución pagando un salario de uno de los elementos.



“El único apoyo que Xico nos daba no era ni económico, le pagaban a un muchacho como empleado, estaba en la nómina”, explicó.



Entrevistado, indicó que las autoridades locales de ese municipio informaron que no habría más apoyo y la unidad de emergencia de Protección Civil Municipal será la encargada de enfrentar incendios en la zona.



“Si ya no quieren el apoyo espero que de verdad no nos necesiten en el municipio, esa zona es vulnerable a incendios de casa-habitación, accidentes, donde nos han solicitado el apoyo, si el municipio no nos da el apoyo mínimo de combustible para ir y venir, lo sentimos mucho pero tendrá que actuar su unidad de Protección Civil Municipal, así lo dijeron las autoridades. Ellos están capacitados para atender y no tienen porque llamar a los Bomberos”, advirtió.



Y es que criticó que los elementos de las unidades de Protección Civil de los municipios en muchos casos no están capacitados, a diferencia de los Bomberos que constantemente se profesionalizan.



Agregó que aunque esa corporación no tiene obligación de atender los llamados de los municipios que no aportan ni siquiera el combustible para traslados, finalmente lo hace por atención a la población, quien no tiene la culpa de las decisiones de los gobiernos.



“Si ellos no nos apoyan nos quedamos en Coatepec, no tenemos ninguna obligación, por muchos años la gente, la población, nos ha apoyado, la gente no tiene la culpa, las políticas nuevas tienen otras ideas, quieren inventar Bomberos cuando nos crearon para apagar incendios, sólo era reforzar con equipo, elementos, ya estábamos, ahora no entiendo porque hacer más Bomberos, unidades que se conforman por parientes sin el conocimiento necesario, nosotros nos hemos capacitado por muchos años, en manos de quien va a quedar a seguridad de la población. Cuando sea un suceso mayor, se les va a complicar y ahí vamos a estar”, finalizó.