Alcaldía exige a concesionaria PASA resolver cierre de relleno de Poza Rica

Tras el cierre del Relleno Sanitario del municipio, el Ayuntamiento de Poza Rica exigió a la empresa PASA, concesionaria del lugar, resolver la situación, revelando además que la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) no había sido notificada del cierre que implementó la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA).



En comunicado, debido a que por el momento no hay un lugar para dejar la basura recolectada, las autoridades locales también piden a los habitantes del municipio que se abstengan de sacar sus desechos a la calle mientras se encuentra una solución.



De acuerdo con el Ayuntamiento, se enteraron del cierre desde las 18:30 horas del pasado lunes, clausura que ocurrió “presumiblemente con base a irregularidades observadas en dicho sitio”.



Sin embargo, la Alcaldía hasta el momento no ha sido notificada de manera oficial, pues la PMA habría informado del cierre directamente a la empresa PASA, encargada del servicio de recolección y disposición final de los desechos.



“La empresa PASA es quien, en todo caso, debe resolver esta situación, ya que así está establecido en el contrato-concesión que se les otorgó desde el año 2008. Este Gobierno le exige a la empresa PASA cumplir con la solventación de las observaciones motivo de la clausura, en caso de que existieran, que le permitan cumplir con el servicio y evitar un colapso en la recolección y disposición de los desechos”.



Las autoridades afirman que hasta el momento no ha sido posible establecer comunicación con los directivos de la empresa.



Asimismo, el Ayuntamiento aseguró que ya estableció contacto con el Gobierno del Estado y en particular con la secretaria del Medio Ambiente, Rocío Pérez Pérez, “quien tampoco estuvo notificada”.



“Se les agradece su comprensión y se reitera a la población en general, que este Gobierno está buscando la forma de evitar una crisis en el manejo de los desechos, considerando lo difícil de la situación con la pandemia que nos aqueja”, informan.