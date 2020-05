Alcaldía pide a tianguis de Xalapa no aflojar con medidas por contingencia

El director de Gobernación del Ayuntamiento de Xalapa, Juan Vergel Pacheco, pidió responsabilidad y prudencia a los dirigentes de tianguistas para que acaten las indicaciones de las autoridades, pues en distintos puntos de la ciudad donde se colocan estos vendedores, fue posible observar comercialización de artículos no esenciales.



"Nosotros estamos haciendo un llamado a la responsabilidad y a la prudencia por parte de los dirigentes que son los que se encargan de promover la llegada a estos sitios de consumo de productos no esenciales. Estás convocatorias las realizan los propios dirigentes, por lo tanto colocamos en ellos la responsabilidad".



En ese sentido, el funcionario municipal señaló que si se siguen rompiendo las medidas, continuarán alargando la situación de riesgo para todos los ciudadanos y estarán más vulnerables a contagios de COVID-19.



Reiteró que los líderes son los que promueven el regreso de los ambulantes, por lo que solicitó que tomen las medidas con más responsabilidad.



"Esto fue muy notorio en el tianguis que se coloca en Leyzeguí, en la calle Toluca, en la colonia Miguel Alemán; en todos ellos se observó un movimiento que digamos había estado controlado".



Además, Vergel Pacheco mencionó que si se sigue observando esta negativa por parte de ambulantes, se tomarán decisiones más estrictas.



"Desde luego las medidas más coercitivas siempre es una posibilidad que están al alcance, sin embargo no se ha querido apelando a la prudencia, pero podríamos replantearlo".



Cabe resaltar que, este día se pudo observar a ambulantes en el tianguis de la calle Leyzeguí ofreciendo productos no esenciales, entre ropa y artículos de uso, mismos que están prohibidos comercializar mientras dure la contingencia sanitaria.