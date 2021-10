El Gobierno Municipal de Perote no dejará endeudado al municipio, además de que se concluirán todas las obras públicas, aseguró el regidor segundo, José Luis León Hernández.“Vamos a cerrar y no va a quedar nada pendiente, toda la obra pública se va a concluir, no se quedarán deudas”, acotó.Entrevistado, indicó que además la administración dejará pagado el impuesto sobre la nómina, pues destacó que el gobierno anterior no lo hizo.“Se dejará pagado el 3 por ciento a la nómina, la administración pasada no lo pagó, y se ha estado pagando en esta", dijo.No obstante, admitió que sí se van a dejar laudos de personas sindicalizadas de administraciones pasadas, pues aún hay que resolver el conflicto legal que existe.