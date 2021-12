Alcaldía saliente de Tuxpan dejará pendiente electrificación del mercado municipal

La obra de rehabilitación total del sistema eléctrico del mercado municipal “Enrique Rodríguez Cano”, en Tuxpan, quedará al 80%, pues a menos de un mes de que concluya la administración del alcalde Juan Antonio Aguilar Mancha ya no se podría concluir, señaló Guillermo Hernández, presidente de los locatarios.Explicó que al inicio de la actual administración la obra ya llevaba una avance del 50%, herencia de la pasada comuna, en tanto que Aguilar Mancha se comprometió a realizar el otro 50% restante, pero al final hizo alrededor del 30%, detalló.“Lamentablemente este gobierno que está por salir no cumplió la promesa del señor alcalde. Tuvimos varias reuniones y él vino varias veces al mercado. Tuvimos acercamiento con directores y regidurías comisionados en mercados, pero nuestra voz no hizo eco y quedó en el aire”, apuntó.Recalcó que la rehabilitación total del sistema eléctrico del inmueble no es un lujo, sino una necesidad, sobre todo porque se ubica en el corazón de la ciudad.“Dios no lo quiera, llegara a pasar algo aquí en el mercado, un incendio por corto circuito, afectaría el mero centro, e inclusive tenemos cerca el Palacio Municipal, es una zona donde se concentra mucha gente, y ese el temor, estamos con la zozobra, y por eso se lo pedimos al alcalde, pero no cumplió”, enfatizó.Ahora, añadió, estará en pláticas con el alcalde electo, José Manuel Pozos, quien les ha manifestado de apoyar al mercado, dijo.“Lo que falta es cablear algunos locales que necesitan el servicio trifásico, hacerlo llegar al cuarto de medidores y conectar, lo que ya le corresponde a la Comisión Federal de Electricidad”, concluyó.