Alcaldía se olvidó de poner orden en periferias de Xalapa ante pandemia: Empresarios

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió al Ayuntamiento de Xalapa vigilar la actividad comercial en la periferia de la ciudad, en donde no acatan las medidas de prevención contra COVID-19.



"Estamos solicitando al Ayuntamiento que se vayan a las periferias donde están los mercados sobre ruedas, informales, etcétera, que ahí están caminando libremente como si no hubiera pandemia", reprochó el dirigente del CCE Octavio Augusto Jiménez Silva.



Criticó que en la parte "urbana" se recurre al cierre del Centro de Xalapa para contener los números de la pandemia, situación que no sucede en la periferia.



"Vemos que no sucede como quisiéramos porque en la periferia no hay un control, es donde realmente se necesita meter orden".



El dirigente dijo que dicho orden no implica clausuras de comercios, sino aplicar las medidas de uso de caretas, mascarillas y demás protecciones.



"Porque si no esto no va a bajar como quisiéramos" añadió.



Añadió que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) promueve asesorías con el sector comercio para reforzar las acciones de prevención ante un posible regreso a la normalidad, aunque admitió que falta la emisión de un reglamento de la Secretaría de Salud referente al retorno de actividades.



"Nosotros estamos a disposición del reglamento del Sector Salud, con responsabilidad, obviamente tanto de los colaboradores como los clientes y la sociedad a pie".