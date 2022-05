Alcaldía Xalapa va contra compañía AT&T, por "destrozar" 2 km de calles

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, adelantó que su administración iniciará un proceso administrativo y judicial contra la empresa de telecomunicaciones AT&T, por haber perforado sin el permiso correspondiente un tramo del bulevar Europa y de la calle Paseo de Los Alpes.Indicó que esta compañía "destrozó por sus pistolas" alrededor de 2 kilómetros de dichas vialidades, al sur de la ciudad, sin que presentara la petición formal de anuencia al Ayuntamiento, pagara la fianza, ni ofrecieran detalles de la obra que se pretendía hacer."Abrieron una calle. Demandaremos a esta empresa de telefonía o no sé qué cosa, porque destrozó por sus pistolas 2 kilómetros y ahí viene con eso, ya lo tenemos ahí y no vamos a proceder inmediatamente a la demanda porque tiene que pagar fianza", puntualizó Ahued Bardahuil.En ese sentido, acotó que "curiosamente no tiene ni el permiso, ni los planos; está así como zigzagueando y luego nos deja destruido el pavimento. Lo tenemos ya en proceso".El munícipe dejó en claro que si esta semana AT&T no accede a cumplir con la exigencia, procederán por los daños que causó en esas calles capitalinas."Le pido a la abogada (Martha Patricia Hernández Gutiérrez, directora de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento), que actuemos ya, a la inmediatez", concluyó el munícipe.