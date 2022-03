Alcaldías ocultan salarios, estudios y preparación de su personal: IVAI

En los primeros dos meses de las nuevas Alcaldías, se han recibido al día 50 quejas de ciudadanos en contra de Ayuntamientos ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), informó la titular del organismo, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes.Entre las principales solicitudes de información que hacen y que no son atendidas por los municipios está el requerimiento sobre salarios e información académica y capacitación de los funcionarios."Entre 50 asuntos diarios se están turnando, se están recibiendo en el IVAI, precisamente que no están cumpliendo los Ayuntamientos a cabalidad. Salarios, quieren saber si tienen la preparación adecuada para ocupar los cargos, nos están pidiendo los currículum de los que llegan como regidores, de los que llegan como síndico, de los que llegan como directores de Obras Públicas, principalmente. Y más adelante empezarán seguramente a pedir temas de contratos", dijo.Tan sólo en el 2021 se multó a 13 Ayuntamientos por no dar cumplimiento a las solicitudes de información ciudadana.En el caso de los Ayuntamientos de Alto Lucero y Altotonga, tenían multas acumuladas.Rodríguez Lagunes afirmó que son los Ayuntamientos los que ocupan el primer lugar en caso de solicitudes ante el IVAI, además de organismos autónomos y partidos políticos.“Sindicatos, asociaciones políticas, algunos institutos tecnológicos también los estuvimos capacitando porque tenían algunas faltas. A partidos, no recuerdo que haya culminado en alguna sanción, seguramente apercibimientos y amonestaciones públicas que es lo primero que permite la ley”.Lo anterior se dio a conocer en el marco del Sexto Encuentro Regional con autoridades municipales que realizó el IVAI en el municipio de Veracruz.