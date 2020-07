Alcohol importado causó intoxicaciones en región de Orizaba, afirman

La encargada del área comercial de Grupo Alcoholero de Orizaba, Nuria Paniagua, aseguró que el producto que fabrican cumple con todas las normas de calidad, a diferencia del que han consumido personas y se han intoxicado y muerto; ese era importado.



Indicó que en ningún caso de los fallecimientos registrados por alcohol adulterado, ha estado hilado al producto que vende esta empresa, incluso destacó que no distribuyen en pequeñas cantidades sino en grandes.



"Nosotros transportamos en pipas, le vendemos a grandes empresas, todo el alcohol que manejamos es grado 96 que es para grado alimenticio. Se envía a empresas grado industrial, farmacéutico, pero todo este se va a México y otras entidades".



Insistió en que el producto que intoxicó a personas en Rafael Delgado y municipios cercanos era importado pero no se tiene conocimiento cómo entró.



"No producimos ese, el nuestro es a base de melaza que cuenta con todas las especificaciones. Todo nuestro alcohol está normado y el otro tenía un alto contenido de metanol por lo que supimos en noticias".



Añadió que esos alcoholes son importados y de bajo costo, pero no son potables. De igual forma explicó que para poder identificar cuando es adulterado, el olor es fétido, a producto podrido y no se evapora de manera fácil.