Alegando deuda, empresarios intentaron sacar mil mdp al Gobierno de Veracruz

Empresarios han intentado cobrar al Gobierno del Estado mil millones de pesos por obras y servicios que finalmente no pudieron comprobar ante distintas dependencias.



Sin embargo, no se trata de un monto final, ya que sigue en marcha la depuración por parte de la actual administración para saldar la deuda que heredó con la iniciativa privada.



Al revelar lo anterior, el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, mencionó que distintas dependencias determinaron emitir validaciones improcedentes o negativas debido a que los empresarios no pudieron comprobar lo que estaban cobrando, ya sea un bien o servicio.



“En una primera etapa estamos hablando de cerca de mil millones de validaciones de proveedores que no pasaron esta revisión”, dijo.



Detalló que los reclamos son por pendientes de distintas administraciones, aunque la mayoría de los pasivos se generaron en el sexenio de Javier Duarte.



“Lo que respecta a nosotros y a la Contraloría General del Estado es emitir la validación no procedente, terminando el proceso”, dijo el Secretario.



Lima Franco comentó que la revisión de los contratos reclamados se ha complicado debido a que los gobiernos anteriores no dejaron la documentación para comprobar todas las obras y servicios, de ahí que se trata de un análisis lento.



Añadió que conforme vayan saliendo estas validaciones, el Gobierno del Estado buscará seguir saldando los pendientes que se puedan comprobar, ya sea de forma directa o a través de esquemas como el factoraje.



En cuanto al factoraje, el titular de la SEFIPLAN recordó que tienen una línea de crédito de 450 millones de pesos, misma que al saldarse se puede volver a utilizar para pagar a otros proveedores o contratistas que comprueben haber realizado obras o servicios y la falta de pagos.



Explicó que el factoraje permite que una institución financiera absorba las cuentas por pagar del Gobierno y posteriormente se salde la deuda adquirida con la entidad financiera, aunque los empresarios asumen el costo del crédito.



“En este caso estamos hablando de un 9 por ciento, que es el costo financiero que logramos bajar porque en un inicio era del 25 por ciento. Gracias al buen manejo financiero y a la mejora de la calificación y de la confianza para la administración de los recursos de la Secretaría de Finanzas se pudo bajar este costo financiero para los proveedores”, aseguró.



Detalló que Nacional Financiera es el intermediario de esta cadena productiva con el que se comenzó el pago de 48 millones de pesos a 80 empresarios que prestaron algún servicio en pasadas administraciones.