Alegando imposición de candidata a Alcaldía, priistas de Mendoza apoyarán a MORENA

Militantes y simpatizantes priistas decidieron apoyar al candidato de MORENA a la Alcaldía de Ciudad Mendoza, Héctor Rodríguez Cortés, pues se dijeron hartos de que la familia política de la candidata de la coalición Va por México, Ingrid Romero, quiera tener siempre el poder. “Ya no queremos más imposiciones de los Reyes Larios”.



Gustavo Sánchez, militante del PRI por más de 9 años, dijo en rueda de prensa acompañados de otros militantes del tricolor que “los priistas mendocinos estamos muy preocupados y enojados por el rumbo que nuestro municipio ha tenido con esta administración municipal. Desde el inicio del actual gobierno, los abusos de poder de la familia del actual alcalde Melitón Reyes Larios han llevado a que la gente manifieste su descontento y hartazgo ante tantos abusos que se han cometido en nuestro pueblo”.



Añadió que el priismo mendocino ha decaído desde las imposiciones de las candidaturas de la familia Reyes Larios.



“El PRI tuvo una muy baja votación en el año 2016 cuando Jorge David Reyes, sobrino del actual Alcalde, fue impuesto como candidato a diputado local por el distrito XXI y lo dicen las estadísticas que están registradas en el OPLE”.



Dijo que el PRI en Mendoza fue secuestrado por la familia política de la candidata Ingrid Romero, la cual ostenta poder económico y religioso en la zona.



“Hoy imponen a la sobrina política de Melitón Reyes, que es Ingrid, para seguir ocupando lugares de poder para su familia. Por eso los priistas no apoyaremos y no apoyamos desde un inicio el proyecto de la candidata Ingrid Romero”.



Pero también señaló que hay falta de transparencia en el gobierno de Melitón Reyes, ejemplo claro es que en su página de transparencia no se puede acceder a la información sobre el salario de los funcionarios del Ayuntamiento, ni sobre viáticos y comisiones.



“Ya basta de que esta familia tome como botín la administración municipal. Hoy queremos decir que nosotros votaremos por el proyecto de Héctor Rodríguez. Sabemos cómo se maneja esa familia, con intimidación. Quiero decir que hago responsable de lo que me pueda pasar a mi o mi familia a Melitón Reyes, Jorge David Reyes Vera y a toda la familia Reyes Larios”.