Alerta DIF por explotación y trabajo infantil en Zongolica y Cuitláhuac

Previo a la conmemoración del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, las presidentas del DIF municipal de Cuitláhuac y Zongolica hablaron sobre la gravedad del problema sobre los menores de edad que llegan con sus familias para trabajar en estos municipios ante la falta de sustento en sus lugares de origen.Irma Cristo Cansino, presidenta del DIF Cuitláhuac, señaló que los menores vienen en las cuadrillas que contratan para el corte de caña, quienes no estudian y son llevados al campo a laborar con sus padres.Si bien no hay un censo, explica que llegan en temporada de zafra y provienen principalmente de Coscomatepec y zonas aledañas.Explicó que por cada cuadrilla hay 4 o 5 menores de edad que llegan, aunque de manera temporal. Si bien se les notifica a los padres que no deberían trabajar, estos argumentan que no tienen con quien dejarlos y por eso es necesario que se vayan a trabajar en familia.Destacó que es fundamental que los padres inculquen a sus hijos la importancia de estudiar, pues si empiezan a trabajar desde pequeños ya no querrán hacerlo.Como labor del DIF, a las familias se les dota de despensas y se les imparten pláticas, además de acercarles servicios de salud.Por su parte, María de la Paz Alaviv Santos, del DIF Zongolica, coincidió en que la falta de oportunidades laborales obliga a las familias a emigrar y buscar trabajo, situación que hace a los dejar la escuela desde muy temprano para cortar café, caña o limón y poder subsistir.El diálogo de las titulares se realizó en Córdoba, cabecera del DIF desde donde se impulsan estrategias para erradicar el trabajo infantil y prevenir la explotación.